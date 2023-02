Le psychiatre Schena et le psychologue Garcet ont pris la parole en milieu de matinée. Au moment des faits, Hoyoux, était en possession de toute sa capacité de discernement, concluent-ils.

Le psychiatre a rencontré l’accusé le 15 octobre 2020 et ne relève chez celui-ci aucun trouble mental grave. Le mobile avancé pour expliquer le meurtre de sa grand-mère est la colère, liée à une spirale descendante de problèmes financiers, de vols et de drogue. Une remarque désobligeante serait à l’origine de la colère de l’accusé. Le psychiatre souligne l’absence d’enfance structurante chez Hoyoux, celui-ci ayant été ballotté entre ses deux parents séparés avant de se retrouver à la rue après une phase de décrochage scolaire puis de décrochage professionnel après plusieurs emplois exercés dans l’horeca. Une instabilité marquée au niveau personnel est relevée, tout comme une importante consommation de marijuana dès l’âge de 17 ans. Une personnalité fragile et peu structurée est évoquée, tout comme une composante antisociale.

Le psychologue Garcet a rencontré l’accusé le 14 octobre 2020 et a relevé un manque d’authenticité dans le chef de Hoyoux. “Il a une tendance à se surestimer, essayant de donner une image fort positive de lui. ” Aucun trouble clinique n’a été perçu, les moyens cognitifs d’Hoyoux sont limités. Le milieu familial peu structurant est à nouveau mentionné, expliquant une fragilité sur les plans affectifs et émotionnels et une personnalité antisociale. Ses capacités intellectuelles sont dans la moyenne faible des personnes de son âge. Sa personnalité est décrite comme borderline, comprenant des éléments narcissiques et antisociaux, caractérisée par un manque d’empathie et de culpabilité. “Par rapport aux faits, aucune culpabilité profonde n’est relevée, l’accusé ne se trouvant pas en souffrance suite au meurtre dont il a été reconnu coupable. Un manque de limites est relevé tout comme un manque d’autocontrôle relatif à la gestion de la frustration. ” Hoyoux est décrit comme quelqu’un d’instable, au fonctionnement immature. Les faits qui lui sont reprochés ont été livrés sans émotion à son interlocuteur, même s’il dit se sentir honteux de ceux-ci. Il est qualifié de froid et de cynique. Un risque réel de récidive est mentionné.