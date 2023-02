Assises de Namur : le légiste relève une strangulation au lien, alors que l’accusé a toujours prétendu avoir étranglé la victime manuellement

L’expert en médecine légale Partoune est revenu sur les constatations qu’il a réalisées le jour même, mais aussi le lendemain, lors de l’autopsie, sur le corps de la victime de 69 ans. Celle-ci mesurait 1m64 et pesait 62 kg. L’expert a relevé 3 groupes de lésions sur le corps d’Anita Lekeu. “Il y avait tout d’abord 15 lésions réalisées avec un objet piquant tranchant sur la face antérieure du cou, des plaies pénétrantes. 11 de celles-ci n’étaient pas létales et n’étaient pas très profondes. Les 4 autres présentaient une plus grande dangerosité : la trachée a été transférée, une veine jugulaire a été sectionnée, tout comme les 2 carotides. ” Un mécanisme asphyxique avec strangulation au lien est également relevé. Un élément interpellant, l’accusé ayant toujours prétendu avoir étranglé manuellement celle qu’il considérait comme sa grand-mère. “Plusieurs lésions contondantes existaient également : j’ai relevé des ecchymoses aux 2 yeux et une à la lèvre inférieure. Plusieurs impacts ont eu lieu sur le visage de la victime. ”

Les 3 groupes de lésions ont été causés ante mortem, la section des veines et l’étranglement ont causé la mort. La victime n’était pas morte après l’étranglement, la section de la veine et des carotides ont précipité celle-ci. ; Aucune lésion de défense n’ a été relevée sur le corps d’Anita Lekeu.