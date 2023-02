Assises de Namur : selon sa mère, qu’il a pourtant déjà volée, l’accusé « regrette énormément son geste »

Plusieurs témoins et proches des protagonistes du dossier se sont présentés à la barre mardi. À commencer par la mère de l’accusé, qui était également proche de la victime. Elle a évoqué l’enfance de son fils, l’accusé de ce procès. “Il ne parlait pas beaucoup, n’était pas compliqué. Nous étions séparés avec son père. Chez celui-ci, Terry n’a jamais manqué de rien, sauf d’amour, son père l’a mis plusieurs fois dehors alors qu’il n’avait pas 12 ans. Terry s’ennuyait à l’école, il a demandé à réaliser un apprentissage pour pouvoir travailler dans l’horeca. Ça lui est arrivé de voler. Un ordinateur a disparu à la maison, mon mari l’a alors mis dehors, en mai 2019. ” La mère de l’accusé, qui avoue avoir une relation fusionnelle avec lui, précise qu’à cette époque, Terry est devenu SDF. “Je suis allée le voir à Bruxelles, dans le parc royal, il y avait un carton avec ses affaires, où il vivait. Il est généreux et a à plusieurs reprises envoyé de l’argent pour aider les autres.”

La mère de Terry Hoyoux évoque la vie depuis les faits. “J’ai tout perdu ce jour-là. Je suis sa maman, il reste mon fils et je l’aime. Je vais le voir aussi souvent que je peux. Je sais qu’il se tracasse pour moi. Il est mieux en prison que dans la rue, moins maigre. On parle, on essaie de comprendre ce qui s’est passé, mais le sujet est douloureux, difficile pour moi. Lui regrette énormément. ”

L’ex-beau-père de Terry Hoyoux, compagnon de sa mère au moment des faits, était également le beau-fils d’Anita Lekeu. Ce dernier a immédiatement eu des soupçons envers Terry Hoyoux après la découverte du corps de la victime. “J’ai toujours considéré Terry comme mon propre fils. Mais il nous a volés à plusieurs reprises. De l’électroménager, mais aussi en se transférant de l’argent au départ de mon compte. À plusieurs reprises, je lui ai trouvé du travail dans l’horeca, il avait un don pour la cuisine. Terry mentait beaucoup. Suite aux vols, je l’ai mis dehors plusieurs fois, mais j’ai à chaque fois été le rechercher pour ne pas qu’il soit à la rue, et je lui retrouvais du travail. La dernière fois, son regard avait changé. Il n’a pas voulu revenir, il voulait s’assumer. Il avait tout pour réussir mais c’était un manipulateur et un suiveur. Aujourd’hui, il a disparu de ma vie, je ne lui pardonnerai jamais ce qu’il a fait à ma belle-mère que je considérais comme une maman. Elle le considérait comme son petit-fils. ”