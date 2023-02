Assises de Namur : “Un second procès, c’est comme la tuer à nouveau”, estime le fils de la victime

Les proches d’Anita Lekeu ont évoqué le souvenir de leur proche mardi après-midi. Le fils d’Anita Lekeu, qui a découvert le corps de sa mère, a pris la parole en premier. “La voisine m’a appelé ce jour-là pour me dire que le garage était ouvert mais que la voiture ne s’y trouvait pas. Quand je suis entré dans la maison, la télévision avait disparu. Maman était à côté du lit au sol, un linge sur le visage. J’ai touché sa jambe et me suis rendu compte qu’elle était décédée.” Il évoque le souvenir de sa maman : “J’ai eu une enfance heureuse, elle se privait pour que je puisse avoir ce qui me faisait plaisir. Avant sa mort, j’y passais encore 3 fois par semaine, elle me préparait toujours mon sac de foot à 43 ans. Elle tentait toujours à apaiser les conflits et était active dans la vie locale et associative. Ses petits-enfants, c’était tout pour elle.” Le fils de la victime s’est aussi exprimé au sujet de ce second procès d’assises : “Nous sommes fâchés de nous retrouver ici à cause d’une faute professionnelle. Une peine ne nous la ramènera pas, mais se retrouver à nouveau ici, c’est comme la tuer à nouveau.”

L’épouse du fils d’Anita Lekeu explique : “Nous sommes là pour discuter de la peine de Mr Hoyoux, mais nous, sa famille, nous avons pris la perpétuité : on ne nous la rendra jamais et elle est partie dans des circonstances horribles.”

La petite-fille d’Anita Lekeu évoque : “Nous avons été énormément gâtés. Elle était un repère pour nous, très dévouée, gentille et généreuse.”