Florennes : des bouteilles d’alcool volées pour éponger une dette

Le parquet de Namur précise que l’enquête a débuté à la suite d’une dénonciation anonyme selon laquelle le Florennois achetait régulièrement des bouteilles d’alcool a à homme bien connu de la justice pour des faits de vol à l’étalage. “Une perquisition a été menée chez lui mais elle n’a rien donné. Il a par contre avoué avoir reçu entre 15 et 20 bouteilles. ”

Le fournisseur a lui aussi été entendu. Il avançait des chiffres plus élevés. “Il disait livrer entre 5 et 9 bouteilles à chaque visite, qui étaient très régulières entre août 2020 et juin 2021. Cela me laisse à penser que le prévenu revendait les bouteilles”, avance le ministère public. Il ne s’agit là que d’une hypothèse pour laquelle aucune preuve n’est produite et que la défense s’est empressée de contester. Celle-ci plaide une suspension probatoire. Le parquet, 10 mois de prison. Jugement le 14 mars.