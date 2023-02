Assises de Namur : Terry Hoyoux a accusé le complice du vol chez Anita Lekeu du meurtre de celle-ci

L’audience de ce mercredi s’est terminée par la lecture des déclarations de celui qui a commis avec Hoyoux le vol chez Anita Lekeu, le soir du meurtre de celle-ci. Grégory Baudin, 24 ans, a été condamné à une peine de probation autonome de 2 ans pour le vol et l’utilisation de la carte de banque de la victime. Baudin attendait en dehors de l’habitation d’Anita Lekeu et est entré après que la victime ait été tuée par Terry Hoyoux. Aujourd’hui SDF, le témoin ne s’est pas présenté à l’audience de la cour d’assises ce mercredi.

Baudin et Hoyoux se sont rencontrés au parc royal à Bruxelles et ont commencé à commettre des vols ensemble. “Hoyoux m’a proposé le jour même un coup facile à Wanze. J’étais en liberté provisoire. J’ai hésité puis nous y sommes allés. Il me disait que c'était une personne âgée qui avait une voiture, des bijoux en or et une grande télévision. Il ne m’a pas dit que c‘était sa grand-mère mais il a précisé qu’elle était âgée, naïve et accueillait tout le monde. J’avais besoin d’argent et j’ai accepté.”

Il était convenu que Baudin se cache derrière l’abri de jardin et entre dans l’habitation, une fois la propriétaire des lieux endormie. “Je suis resté 3 heures caché puis il est descendu. Nous étions arrivés vers minuit. Je trouvais cela trop long. Vers 3h20, il m’a fait signe de le rejoindre. Il m’a dit de rester au rez-de-chaussée et que la dame dormait bien. J’ai pris la télévision, fouillé dans les tiroirs, à la recherche d’or. J’ai pris un Senseo, il a pris un téléphone, son sac, des cartes de banque, il avait aussi des bijoux. Vers 4h, nous avons tout mis dans la voiture et sommes partis vers Bruxelles.”

Les deux complices se sont arrêtés pour acheter à manger sur la E411 à Aische-en Refail, ils ont payé les achats avec la carte bancaire de la victime. Le butin a été vendu dans un magasin de seconde main pour 450 euros. Avec cet argent, ils sont allés dormir dans un hôtel à Rhisnes et ont acheté du cannabis. “Terry n’était pas à l’aise, je voyais que quelque chose n’allait pas. Il buvait du Ricard, il était nerveux. La voiture n’avait plus d’essence, nous sommes rentrés en train vers Bruxelles.”

Baudin a par la suite été interpellé suite à un signalement pour meurtre, il a fait de lui-même le rapprochement avec le cambriolage commis à Wanze avec Terri Hoyoux. Il a toujours nié avoir vu la victime du meurtre ou avoir participé à l’agression de celle-ci, mais a reconnu avoir participé au vol et avoir utilisé la carte de banque d’Anita Lekeu. Hoyoux l’a accusé d’avoir commis le meurtre, avant d’avouer en être l’auteur, lors de la reconstitution.

L’audience a été suspendue mercredi en fin de matinée. Réquisitoire et plaidoiries interviendront jeudi à 9h, l’arrêt sur la peine sera prononcé dans la journée.