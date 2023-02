Cinq ans de pédopornographie à Viroinval : “Je n’avais plus d’attirance pour les personnes de mon âge”

Un habitant de Viroinval a été incarcéré en septembre 2022 pour des faits de pédopornographie. Il a été dénoncé par un organisme spécialisé basé aux États-Unis. Entre novembre 2017 et septembre 2022, il a détenu et partagé des documents impliquant des mineurs d’âge. Tout était conservé dans des fichiers parfaitement organisés. Il est également entré en contact avec de jeunes enfants en mentant sur son âge. “Au début, c’était de la simple curiosité. Ensuite, il y a eu de l’attirance et puis c’est devenu une addiction”, explique le prévenu, toujours en détention préventive. “Je ne trouvais plus d’attirance virtuelle avec des personnes de mon âge. ”