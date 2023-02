Couvin : violences, menaces et harcèlement à répétition

Un ancien Couvinois a fait opposition à un jugement qui l’a condamné par défaut à deux ans de prison ferme, en juin 2020, ce mercredi matin. On lui reproche des faits de violence conjugale, violation de domicile, harcèlement et menaces commis entre 2016 et 2018 à l’encontre de son ancienne compagne. En plus des coups portés, il a par exemple cassé une armoire chez sa partenaire de l’époque ou s’est encore introduit chez elle après avoir cassé la porte et brisé une fenêtre.