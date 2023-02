Faits de mœurs présumés sur six mineurs en région dinantaise

Du matériel pédopornographique a été retrouvé sur son ordinateur. Et cinq autres enfants qui avaient tous une petite dizaine d’années l’ont accusé. “Cela fait beaucoup de mineurs qui se plaignent de votre comportement”, s’étonne le président.

Mais tout n’est pas si clair et limpide qu’il n’y paraît. Le principal prévenu ne reconnaît pas tout. Oui, il a montré un “documentaire pas adéquat” à son fils et s’est masturbé en sa présence, dans son camion, pensant qu’il dormait. Il reconnaît également avoir entretenu des relations avec un mineur entre ses 12 et ses 16 ans, consenties selon lui. Les autres, comme le viol de sa belle fille, le fait d’avoir masturbé le fils d’un ami dans une douche sur une aire de repos ou d’avoir incité un autre jeune homme à la débauche, sont contestées.

“Monsieur ne comprend pas les interdits, ni pourquoi ces relations ne sont pas bonnes pour un mineur. Les experts préconisent un suivi sur un long terme, avec interdiction de tour contact avec un mineur”, précise la substitute Mascart. Celle-ci n’est toutefois pas dans cette optique et requiert huit ans ferme, pour protéger la société.

Du côté de la défense, on estime qu’après 9 mois de détention préventive et autant d’années d’enquête et de procédure (l’affaire a éclaté en 2015), il y a lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable et d’octroyer au prévenu un sursis probatoire. Jugement le 15 mars.