Namur : Ils l’ont tabassé parce qu’il fréquentait une Tchétchène !

La cour n’a pas manqué de relever le fait que les prévenus ont commis ces faits en commettant de la discrimination à l’égard de la victime parce qu’elle est belge, mais également envers les jeunes filles en raison de leur sexe. En effet, alors qu’ils estiment qu’il est interdit aux jeunes filles d’origine tchétchènes de fréquenter d’autres personnes que celles de leur communauté, l’un d’eux entretien une relation avec une jeune femme belge… Les intéressés ont développé une violence inouïe le 11 octobre 2021. Une semaine plus tôt, l’adolescent avait déjà été menacé parce qu’il entretenait une relation.

À cinq contre un adolescent

Vers 16 heures, le jeune homme a été interpellé à proximité de la gare de Namur. Il a été contraint de donner son téléphone et le code pour accéder à ses messages. Les intéressés ont gardé le téléphone. L’adolescent a été emmené de force par cinq jeunes. Lorsqu’ils sont arrivés à la citadelle, il était encerclé. Il a été contraint de présenter des excuses à genoux. Il a ensuite reçu une pluie de coups de la part des intéressés, dont certains pratiquent de la boxe et du MMA. Une scène épouvantable qui a été filmée par les agresseurs et partagée sur les réseaux sociaux avant d’être effacée. Un des agresseurs lui aurait dit : “Tu seras l’exemple, dis aux autres que s’ils touchent à une Tchétchène, on leur fera la même chose ou pire.”

L’état de la victime était particulièrement interpellant à la suite des faits. L’expertise fait état d’un bilan traumatique avec “de multiples contusions sévères de la face et une fracture du nez, des hématomes parsemés d’abrasion, qui au niveau orbitaire, ferment les yeux. Il persiste une symptomatologie cadrant avec un trouble de l’adaptation avec anxiété.”

Le jeune homme a subi des séquelles pendant plus de quatre mois, ce qui est une circonstance aggravante supplémentaire. La cour a tenu compte de l’extrême gravité des faits, commis à l’égard d’un adolescent, de leur contexte futile qui met en exergue, dans leurs chefs, un caractère antisocial et un état d’esprit particulièrement inquiétant. Les magistrats ont souligné la violence gratuite dont ils témoignent, de l’atteinte sérieuse portée à l’ordre et à la sécurité publics, du mépris manifesté pour l’intégrité physique et psychique d’autrui.

La cour a tenu compte des conséquences de leurs agissements sur la victime, de leur manque manifeste d’amendement, qui ressort notamment de leurs comportements après les faits. En effet, ils se sont enfuis, laissant la victime grièvement blessée. Ils n’ont pas hésité à la menacer. Ils ont également supprimé de son téléphone portable tous les messages qui auraient permis la vérification de leurs dires. Quant à Magomed Alkhastov, il s’est inquiété de faire supprimer la vidéo du passage à tabac.