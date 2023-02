Namur - Sart-Bernard: des dizaines de mouettes et de pigeons à terre, sans vie

Sur les hauteurs, c’est à Sart-Bernard, que, depuis lundi, des corps de pigeons sont retrouvés en nombre. Une épidémie, oui, mais de quoi ? Les témoins se questionnent: la grippe aviaire, un empoisonnement, un tireur fou agissant à Saint-Marc (l’un ou l’autre animal présentant un trou au niveau du cou) ?

En bord de Meuse comme de N4, des spécimens ont été embarqués pour analyse. Du côté des écluses, certaines sont tombées. "Sans surprise, la grippe aviaire a été détectée, explique Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public de Wallonie (SPW). On le sait, sur notre territoire, le virus est devenu plus endémique que saisonnier. On continue d’en suivre le développement. Le confinement pour toutes les exploitations avicoles est toujours d’application. Quant aux particuliers, nous leur recommandons de ne pas nourrir leurs poules et leurs oiseaux en extérieur, là où la nourriture pourrait attirer des espèces sauvages. Toute personne en présence d’un incident environnemental doit le signaler à notre numéro vert gratuit, le 1718."

Quant aux pigeons, le bourgmestre d’Assesse, Jean-Luc Mosseray nous dit que la Région a été prévenue. Une récolte a eu lieu. "En attente des résultats, ça reste mystérieux et sensible, toutes les pistes restent plausibles. Ça semble très localisé à Sart-Bernard. Nous espérons avoir rapidement des informations pour voir si nous devons envisager un confinement plus large."