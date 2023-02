L'activité immobilière s'est normalisée en 2022 à Namur

Le prix médian des maisons a connu une progression de 9,6% (285.000 euros) au niveau belge entre 2021 et 2022. L'évolution a été de 8,6% (315.000 euros) en Flandre, de 6,5% (490.000 euros) à Bruxelles, de 6,6% (202.500 euros) en Wallonie et de 7,1% (225.000 euros) en province de Namur. "Le marché y reste plus abordable que dans le Brabant wallon (375.000 euros) et dans le Luxembourg (240.000 euros) et compte tenu d'une inflation de 10%, on peut estimer que les prix se sont tassés", ont précisé les deux notaires.

L'arrondissement de Dinant a vu ses prix augmenter de 5,6% (190.000 euros). Une hausse significative de 45,5% est notamment à constater dans la commune de Houyet (240.000 euros). "Elle est proche des grands axes et à 25 minutes de Namur. Gedinne, Beauraing et Bièvre ont également la cote", ajoute David Remy.

Dans l'arrondissement de Namur, le top 5 des communes où l'immobilier est le plus élevé est constitué de La Bruyère (350.000 euros), d'Eghezée (300.000 euros), de Fernelmont (300.000 euros), de Gesves (300.000 euros) et d'Assesse (295.000 euros). Sambreville (195.000 euros) et Jemeppe-sur-Sambre (209.500 euros) restent les communes les plus accessibles.

Dans l'arrondissement de Philippeville, où la hausse est de 10% (165.000), Cerfontaine (190.000 euros) se démarque (+31%) grâce à l'offre de son activité touristique.

Le prix médian des appartements dans la province a augmenté de 7,1% (182.000 euros) mais la hausse est surtout significative dans l'arrondissement de Philippeville (+61,5%) qui a bénéficié de beaucoup de promotions immobilières. Le prix médian atteint les 210.000 euros.

Le prix médian des garages en province de Namur est lui resté stable et est de 20.000 euros. Celui des terrains à bâtir a explosé (+21,4%) pour atteindre 86.000 euros. Aucune autre province n'a connu plus grande hausse. "Une tendance qui se poursuivra, compte tenu de la rareté et des coûts de rénovation du bâti existant. Le prix de l'immobilier devrait par contre rester stable et ne pas suivre l'inflation mais dans le contexte actuel, c'est surtout la performance énergétique des bâtiments (PEB) qui le détermine. S'il est au-dessus de C, les prix peuvent s'envoler", ont conclu David Remy et Géraldine Van Bilsen