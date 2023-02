Sept coups de feu tirés lors d’un règlement de comptes à Namur

Vers 19h00 le jour des faits, le frère d’un des prévenus est agressé alors qu’il se trouve dans son véhicule Boulevard du Nord. Deux individus, membres d’une bande urbaine, se trouvent de chaque côté de sa voiture. L’un d’eux tente de lui porter des coups de couteau.

La victime parle de cette agression à son frère. Ce dernier voit rouge et veut retrouver l’agresseur, qu’il connaît particulièrement bien. Ils sont en conflit depuis plus de neuf ans. “J’ai un jour voulu venir en aide au petit frère d’un ami qui s’est fait racketter. Depuis, à chaque fois qu’on se croise, il y a un problème car ils sont 20 dans cette bande. Trois jours avant l’agression de mon frère, ce même individu a voulu me planter alors que je rentrais du boulot, derrière la gare de Namur. Je voulais qu’on discute pour qu’enfin on s’ignore. ”

Accompagné de plusieurs amis, il se met à sa recherche. Pour cela, ils embarquent et séquestrent un membre du clan adverse dans leur voiture. Ce dernier est emmené au Parc Astrid de Jambes, à la Plage d’Amée puis au Plateau d’Astedon. À chacun de ces endroits, il aurait reçu des coups pour qu’il crache le morceau. Il aurait aussi été dépouillé de ses effets personnels. Les différents protagonistes contestent le passage à tabac. Seulement deux gifles sont reconnues. Les autres coups auraient été portés par les propres amis de la victime qui ont cru qui le prenaient pour une balance. C’est en tout cas la version d’un des prévenus.

Vers 00h30, les prévenus se rendent au domicile d’un autre membre du clan adverse, armés d’un couteau, d’une batte de baseball, d’un pied de biche et de poings américains, pensant que la personne qu’ils cherchent se trouve là. Ils entrent de force et fouillent la maison. En vain.

Sept coups de feu

Vers 4h00, après un moment d’accalmie (Ndlr : certains protagonistes sont sortis en boîte à Liège, d’autres sont rentrés chez eux), des membres des deux bandes se retrouvent à Mascaut où l’on décide d’aller discuter quelques kilomètres plus loin, à Salzinnes.

Mais il s’agissait d’une embuscade tendue par une des deux parties. Une course-poursuite de plusieurs kilomètres s’engage sur la N90 et sur N922, qui relie Floreffe à Fosses-la-Ville. Durant cette course-poursuite, plusieurs coups de feu sont tirés par le frère de la toute première victime, venu à la rescousse avec deux autres amis. L’expert en balistique relève sept impacts sur un des véhicules, dont six qui ont transpercé la carrosserie. Trois à l’avant du véhicule et trois à l’arrière, dont un qui aurait pu être létal. “On roulait à 80km/h. On était cote à côté. J’ai vu quelqu’un sortir une arme, j’ai pris peur et j’ai tiré à quatre reprises en visant les pneus pour qu’on puisse s’enfuir. Je n’ai vu personne d’autre tirer”, explique le tireur.

L’audience de ce jeudi était uniquement consacrée à l’instruction d’audience. Réquisitoire et plaidoiries sont fixés au 16 mars.