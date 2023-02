Terry Hoyoux condamné à 28 années de prison pour le meurtre de sa grand-mère de cœur, Anita Lekeu

Plus tôt dans la matinée, l’avocat général Schils avait requis 27 ans de prison à l’encontre de l’accusé, qui a commis les faits à Wanze la nuit du 24 au 25 octobre 2019, demandant aux jurés de ne pas lui reconnaître de circonstances atténuantes.

Me Dulieu et Gilissen avaient pour leur part demandé aux jurés de ne pas prononcer une peine de plus de 20 ans de prison à l’encontre de leur client et de lui reconnaître les circonstances atténuantes suivantes : ses aveux, son jeune âge et son immaturité, son parcours de vie, sa personnalité et notamment sa générosité envers ses proches. Mais aussi ses remords et ses tentatives de resocialisation

La cour d’assises de Liège avait prononcé à l’égard de l’accusé une peine de 25 ans de prison, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à savoir l’absence d’antécédent judiciaire, son jeune âge, son parcours de vie et sa personnalité. Si la fourchette légale de peine pour un meurtre est comprise entre 20 et 30 ans, le fait de reconnaître des circonstances atténuantes ramène celle-ci à une fourchette de 15 à 20 ans. L’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Liège a donc été cassé par la cour de cassation en octobre dernier, après un pourvoi du ministère public, 2 semaines après le verdict.