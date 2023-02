Zero G Squad, une équipe privée de pompiers spécialisés en interventions en milieu périlleux, s’est entraîné en altitude à la Société coopérative agricole de la Meuse.

Du haut des 60 m de l’usine Scam Alia2, un exercice de sauvetage vertigineux des pompiers du GRIMP (photos et vidéo)

Le personnel et les camionneurs qui fréquentent quotidiennement l’usine Scam Alia2 de Floreffe, en bord de Sambre, ont sans doute été surpris par l’activité en cours, jeudi entre 11h et 16 h. Zero G Squad, un team privé constitué de pompiers spécialisés GRIMP (Groupe de Reconnaissance...