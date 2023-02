Un automobiliste poursuivi pour rébellion armée, il a tenté d’éviter un contrôle de police à Florennes

Sa fuite n’a toutefois pas été bien longue. Mais son interpellation n’a pas été facile pour les services de police. “Il s'agrippait à son volant et tentait de repousser les policiers en donnant des coups de coude", poursuit le ministère public.

Le parquet de Namur demande une requalification de ces faits de rébellion en rébellion armée et requiert, par défaut (Ndlr : le prévenu et son conseil étaient présents mais ont quitté l’audience car le président n’a pas accédé à leur demande de remise), une peine d’un an ferme. Jugement le 17 mars.