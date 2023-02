Wallonie Entreprendre et le BEP accompagnent le développement des entreprises. Le but: créer de la valeur. Exemple concret chez Digiwall, dans le zoning des Isnes.

Wallonie et Province veulent accompagner les entreprises dans leur expansion

Sept milliards€, c’est le budget total alloué aux entreprises par Wallonie Entreprendre (WE), outil économique et financier de la Wallonie au service des entreprises. Par le biais de 13 déclinaisons, c’est l’ensemble de la Wallonie qui est couverte par tout ce plan de financement. Jean-Pierre Di Bartoloméo, membre du comité de Direction de WE, explique proposer un accompagnement dans le développement des entreprises en Wallonie, pour peu que cet investissement apporte...