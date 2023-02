Avant de tuer et de torturer sa mère et d’être condamné à 30 ans de prison, Laurent Badot avait tenté de mettre le feu chez son père

Les faits examinés ce lundi ont été commis en février et mars 2020. Ils concernaient le père de Laurent Badot et la compagne de celui-ci. Le 14 février, il a menacé les deux victimes, qui ont également été harcelées entre le 9 et le 16 février. Le 15 février, Badot a détruit le vélux d’un appartement de son père, garagiste, afin de pénétrer dans l’atelier. Le 6 mars 2020, le prévenu exigeait que son père répare son véhicule. Comme il ne pouvait le faire immédiatement, Badot est reparti et a allumé des ballots de paille situés à côté de l’écurie de son père, chaussée de Charleroi. Le feu a pu être éteint à temps.

Le prévenu est en aveux des préventions.

Les deux victimes réclament un euro à titre provisionnel. Laurent Badot les a menacées de leur “casser les dents”, de “faire passer le plus sale quart d’heure de sa vie” à son père ou leur a envoyé une photo d’un cercueil avec pour légende “Tic, tac, tic, tac”.

Considérant le prévenu au “profil inquiétant” comme “extrêmement dangereux” et constituant une “menace grave pour la sécurité publique”, le parquet réclame une peine de prison de 3 ans.

Me Bruno, conseil du prévenu, plaide l’unité d’intention délictueuse et demande au tribunal de ne pas prononcer de peine complémentaire à celle de 30 ans de prison infligée par la cour d’assises, au risque de “plonger Badot dans la désespérance” et “d’en faire une bête”. “Il en veut à la terre entière, et surtout à ses parents.”

Un dépôt de pièces, l’expertise psychiatrique réalisée en amont de la cour d’assises et un rapport des directeurs des prisons fréquentées par le prévenu relatif à son comportement en milieu carcéral, interviendra dans ce dossier le 13 mars prochain.