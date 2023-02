Habilitation MS Médecine Générale UNamur : des arguments pour soutenir la demande de l’UNamur

Dans une note transmise cette semaine à la Ministre, l’UNamur réaffirme sa volonté ferme de disposer de cette habilitation qui ne convoite pas le développement d’une faculté de médecine complète, mais bien la spécialisation des futurs médecins généralistes, à proximité de lieux de stage qui auront un impact sur leur localisation future. “Le projet de l’UNamur vise en effet avant tout la médecine de proximité et la formation des médecins généralistes, acteurs de première ligne de la santé dont le manque se fait de plus en plus sentir. La motivation principale du projet de l’UNamur repose sur la pénurie de médecins généralistes constatée, principalement dans les deux provinces visées : Namur et Luxembourg.”

La note en question reprend notamment une série d’études statistiques, et de références scientifiques attestant d’une part de cette pénurie et d’autre part de la forte corrélation entre le lieu de formation et le lieu d’installation des médecins généralistes pour leur pratique.

”Cette note rassemble donc les différentes justifications plaidant en faveur de ce master de spécialisation en Médecine générale, et vise à réfuter certains arguments évoqués pour étayer le refus de l’habilitation demandée. Elle permet aussi de bien distinguer notre demande de celle d’un master en Médecine déposée par l’UMONS avec laquelle un amalgame est très souvent fait.”

Outre à la Ministre Valérie Glatigny, cette note a été adressée aux gouverneurs des provinces de Namur et de Luxembourg et aux différents élus des deux provinces.