Important stock d’armes découvert à Bouge : 2 personnes sous mandat d’arrêt

En ce qui concerne les armes, citons notamment : vingt-trois armes longues de type militaire (dont des Kalachnikov, FAL, FNC, UZI), cinq armes de poing, un bic-pistolet de calibre.22. Quatre grenades et des détonateurs ont aussi été découverts. Les enquêteurs étaient appuyés par les services du SEDEE (déminage de la Défense) et par la Protection Civile.

Deux frères domiciliés à l’adresse, âgés respectivement de 35 et 30 ans, ont été déférés devant le juge d’instruction qui les a placés sous mandat d’arrêt. Ils sont actuellement détenus dans les prisons de Huy et de Marche. L’un d’entre eux a déjà fait l’objet d’antécédents judiciaires pour infractions à la législation sur les armes. “L’enquête devra déterminer la provenance des pièces saisies et ce à quoi elles étaient destinées. Des analyses forensiques complémentaires sont en cours afin de mettre en évidence d’éventuels éléments permettant de tracer les différentes pièces saisies. Dans la mesure où ce type d’armes présente un danger pour la sécurité publique, enquêter sur ce type de fait est une priorité du parquet et de la Police Fédérale.”