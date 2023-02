Le développement durable au cœur de la HEPN

Par ailleurs, la convention entre la haute école de la Province de Namur (HEPN) et le CNP Saint-Martin, de Dave, a également été approuvée par le conseil provincial. Elle s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus + et concerne plus précisément le projet de recherche Pat (Peer and Team Support in Mental Health – recovery through user’s experience) pour lequel la HEPN a obtenu un financement européen. Le projet concerne le recours à la pair-aidance en santé mentale, soit sur l’entraide et le partage d’expérience entre personnes confrontées – ou ayant été confrontées – à la même maladie.

Ce projet a été déposé par le CNP Sant Martin, à Dave, en collaboration avec la haute école de la Province de Namur et d’autres partenaires français, allemands, roumains, norvégiens, espagnols et même québécois. Objectifs : faciliter, en Europe et au-delà, l’utilisation du soutien par les pairs en santé mentale et contribuer à la professionnalisation de leur travail d’accompagnement en Europe. Le projet s’étendra jusqu’au 31 janvier 2025 et bénéficie, dans son ensemble, d’une subvention de 375 160 € – 35 450 € pouvant être octroyé à la HEPN.