Namur: coulé devant le casino, le Saint-Antoine a été retrouvé grâce à la vigilance des promeneurs-internautes (photos)

Mardi, profitant du soleil qui perçait l’opacité du fleuve, ils ont pu voir l’invité surprise, ce bateau de plaisance envoyé par le fond, sans doute depuis un moment.

Sur le groupe spécialisé Meuse namuroise, sur Facebook, l’info est arrivée à bon port et le Service public de Wallonie a été rapidement averti. "L’enlèvement de l’épave s’est déroulé en deux phases", détaille Benoît Léonard, inspecteur des Voies Hydrauliques, section Namur, pour le SPW.

"Avec l’aide des pompiers de Namur de la zone Nage, le bateau a été sécurisé et amarré au ponton de la capitainerie, mardi, Le lendemain, mercredi, une équipe spécialisée a soulevé le navire, vidé l’eau à l’aide d’une pompe et emporté l’engin sur une remorque. Le bateau devait être sous eau depuis un certain temps, déjà, au vu de son état. Il a certainement dérivé jusqu’à cet endroit suite au débit important de ces dernières semaines."