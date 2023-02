Le CAC indique : “En compagnie d’un personnage historique du site, découvrez la Citadelle de Namur et les femmes illustres (ou moins connues) ayant de près ou de loin participé à l’histoire de la forteresse. Lors de différents arrêts, ces dames seront représentées à travers une peinture vivante “grandeur nature”. Parmi elles : Marie de Brienne ; Blanche de Namur ; Marguerite de Valois ; Dieudonné Morel ; Marie Willems,…

Différents arrêts gustatifs seront proposés. Apéritif au Château de Namur : zakouski et apéritif (avec ou sans alcool). Entrée au Panorama : Flammekueches (tradition, gratinée, saumon), un verre de vin ou une bière ou un soft. Plat au Fief des Natèfs (exceptionnellement au Logis Comtal) : boulettes sauce chasseur, purée maison et légumes de saison, deux verres (vin ou soft). Dégustation du Gin de Namur. Dessert au Made In Namur : buffet de mignardises, thé, café, vin ou soft. Le tout composera donc ce menu spécial “Les femmes au pouvoir” concocté par le CAC en partenariat avec l’HORECA du site.

Il est demandé d’arriver à 18h15 (10h45 le dimanche) au Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64). Départ en petit train vers le Château de Namur à 18h30 (11h le dimanche). Prix : 70€/personne (repas et balade-spectacle compris). Prix unique pour tous les âges (pas de plats ou tarifs enfants). Réservations obligatoires sur https://citadelle.namur.be. Durée : environ 3 heures. Informations au 081 24 73 70.