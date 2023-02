Conseil agroalimentaire durable namurois : devenez membre !

Dans la perspective d’une plus grande participation et diversité d’acteurs, il a été convenu avec les membres que le nombre de représentant·e·s par secteur passera de 16 à 24, un appel à candidatures est donc lancé afin de compléter cette assemblée ! Pour rappel, voici les catégories d’acteur·trice·s actives dans ce conseil : production, transformation, distribution, consommation, pouvoirs publics, secteur de la recherche, secteur associatif en lien avec le social ou la santé, éducation/formation. Il est donc possible d’y candidater en tant que citoyenne ou citoyen namurois (consommation), ou que représentant·e d’un organisme, association ou entreprise basée sur le territoire de la Vile de Namur, ou dont l’activité a un impact sur celui-ci.