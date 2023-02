Les organisateurs indiquent : “Cette année, c’est “VisitSombreffe” (Syndicat d’Initiative), en collaboration avec Radio Quartz, qui se propose de faire rayonner de nouveau le territoire sombreffois en invitant à la fête dans les rues du village tous les amateurs de bonnes affaires. A travers cet évènement touristique, c’est l’attractivité de tout un territoire qui sera mise en valeur, un village de promotion du tourisme et des actions locales sera installé Place Baudoin 1er. L’objectif est également de créer des retombées sociales et économiques pour les commerces locaux mais également de soutenir les associations locales.”

Afin de faciliter la mise en œuvre de la brocante, un site permettant aux exposants de réserver un emplacement exclusivement en ligne a été créé : www.brocantedesombreffe.be

Les inscriptions sont ouvertes pour les riverains jusqu’à la fin du mois de février, elles seront accessibles pour tout le monde dès le 1er Mars ! Le bureau du Syndicat d’Initiative et de Tourisme est accessible du lundi au vendredi en février et du mercredi au dimanche de 11h à 17h dès le 1er mars. Adresse : 23, rue Pont Piraux – 5140 Ligny et est joignable au 071/818313 ou à l’adresse : visitsombreffe@gmail.com