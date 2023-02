54 tués sur les routes de la province de Namur en 2022 : il faut remonter à 2017 pour avoir un chiffre plus élevé

Plus d’1 tué par semaine sur les routes de la province de Namur en 2022 : le nombre de tués sur les routes de notre province a fortement augmenté dans la province de Namur en 2022 par rapport à 2021 : de 30 à 54 tués ! Les catégories d’usagers les plus concernées par cette hausse sont les piétons (de 1 à 10 tués), les automobilistes (de 17 à 26 tués) et les personnes impliquées dans des accidents avec un camion (de 2 à 9 tués). Le nombre d’accidents est, quant à lui, en hausse de 6 %. La hausse est la plus importante concerne les accidents impliquant un cycliste (+43 %).