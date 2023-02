Namur : apprenez à tailler les arbres fruitiers au verger de Temploux, le 6 mars à 13h

Le verger de Temploux comprend 219 arbres avec plus d’une centaine de variétés plantées sur une prairie de 2 hectares ! La formation se déroulera en collaboration avec Diversifruits, une association dont la philosophie est de partager l’expérience des acteurs de toute la filière du redéploiement des vergers de variétés anciennes en Wallonie et de tous les amateurs œuvrant à la préservation de la diversité fruitière en général, afin de préserver le patrimoine fruitier wallon. Pour l’échevine Charlotte Mouget, ce genre d’expérience favorise la prise de conscience de l’intérêt de notre patrimoine arboré. “Planter de nouveaux arbres est essentiel, prendre soin de ceux qui sont déjà là parfois depuis fort longtemps l’est tout autant. La collaboration avec Diversifruits permet aussi de maintenir vivantes les variétés plus anciennes, qui font la richesse de nos terroirs et participent à la biodiversité”.

Pour s’inscrire : https://forms.gle/NNZutYxNMZi7cFeM6. Attention : le nombre d’inscription est limité à une vingtaine de personnes.