Un nouveau foyer de grippe aviaire découvert aux Lacs de l'Eau d'Heure

La grippe aviaire, aussi appelée "influenza aviaire", est une infection virale qui touche les oiseaux (sauvages, domestiques et d'élevage) et dont le taux de mortalité est très élevé. La multitude des foyers, ces derniers temps, indique une évolution de la maladie.

À lire aussi

"Après la découverte, à la fin de l'été, de poches importantes dans des groupes de faisans (à la suite de lâchés) en provinces de Hainaut et de Liège, on voit qu'aujourd'hui la grippe aviaire s'est installée en province de Namur et sur le site des lacs de l'Eau d'Heure... Elle s'attaque essentiellement aux oiseaux d'eau comme les mouettes, les foulques et les bernaches", observe Nicolas Yernaux. "Cela démontre une nouvelle fois que la grippe aviaire n'est plus saisonnière (limitée aux périodes de migrations, NDLR) mais qu'elle est en voie d'endémisation: elle s'établit de plus en plus durablement sur notre territoire."

À ce jour, aucun cas humain de grippe aviaire n'a été détecté et le risque de transmission aux humains reste très faible. Par principe de précaution, il est néanmoins recommandé d'éviter tout contact à mains nues avec les oiseaux suspects et d'appeler le 1718, le numéro vert de la Wallonie, pour signaler les cas et recevoir les consignes à respecter.

Depuis le 5 octobre, les éleveurs professionnels sont tenus de confiner leurs volailles. "Plus aucune poule ne pond en plein air en ce moment", rappelle M. Yernaux. La mesure va donc se poursuivre jusqu'à nouvel ordre.