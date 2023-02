37 mois de prison requis pour des coups sur sa mère

Âgé de seulement 19 ans, le prévenu qui comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur consomme des stupéfiants et de l’alcool depuis plusieurs années. Doté d’une personnalité fragile et dépressive, il peut se montrer violent et colérique. Il était dans une mauvaise passe en novembre dernier. Tout en voulant mettre fin à ses jours au moyen de morceaux de verre, il a tout détruit chez sa mère, brisant plusieurs fenêtres équipées de double vitrage. Il a aussi frappé sa mère, lui occasionnant une déviation de la cloison nasale, mais aussi le compagnon de celle-ci, victime d’une commotion cérébrale suite aux coups portés.