Le prévenu avait été condamné pour vol à 37 mois de prison par le tribunal correctionnel du Brabant wallon en février 2019. Il purgeait cette peine à la prison de Saint-Hubert, établissement qu’il n’a pas réintégré après un congé pénitentiaire. L’homme est en aveux de tous les faits qu’il a commis par la suite, entre septembre et octobre 2021 : dix vols avec effraction, dix vols simples, six tentatives de vols et cinq retraits d’argent au moyen de cartes de banque volées.

Après avoir quitté Saint-Hubert, il a rencontré à Bruxelles des toxicomanes consommant de la cocaïne et a commis cette série de vols pour financer son addiction. “J’ai rencontré de mauvaises personnes, je souffre de problèmes psychologiques et je souhaite me reprendre en main”, déclarait-il au tribunal le 26 janvier.

Le substitut Seminara réclamait une peine ferme de cinq ans de prison. “Après avoir purgé une précédente peine, il a été accueilli par sa mère, puis dans un foyer d’accueil, cela s’est soldé par des échecs.”

Le conseil du prévenu, Me Glorieux, plaidait pour sa part une peine de probation autonome. “Il est livré à lui-même depuis tout petit et le vol est compulsif chez lui. Lui ajouter une peine de prison ne le fera pas évoluer.”