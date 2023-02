Les faits qui sont reprochés à la prévenue se sont déroulés à une date indéterminée entre le 4 et le 28 septembre 2017. Celle-ci accueillait à son domicile 5 enfants par jour depuis une douzaine d’années. Interrogée par le tribunal, la prévenue a déclaré ne pas avoir secoué l’enfant. “Au matin, tout allait bien, mais après la sieste, il était amorphe et ne bougeait plus, j’ai envoyé un SMS aux parents. Je n’ai rien à me reprocher, je ne l’ai pas secoué, je l’ai traité comme les autres enfants. ” Suite aux faits, l’ONE a rompu sa convention avec l’accueillante, estimant qu’elle aurait dû alerter le 112 au vu de l’état de l’enfant. À l’arrivée des parents, les yeux du bébé de 9 mois étaient révulsés et il convulsait sur un tapis de jeu. La prévenue, après avoir perdu son emploi, a continué à faire des remplacements dans des crèches et à être en contact avec des enfants.

La victime a été admise au CHR de Namur puis, vu son état alarmant, a été transférée vers le CHR de Liège, qui a confirmé l’existence du syndrome du bébé secoué, se traduisant par des hématomes sous duraux, un œdème cérébral et des hémorragies rétiniennes. Le polygraphe utilisé lors de l’interrogatoire de la prévenue a relevé des réactions mensongères.

Au civil, Me Castaigne, qui évoque un “dossier délicat”, réclame un euro à titre provisionnel et la désignation d’un expert. Depuis les faits, l’enfant porte des appareils auditifs et son évolution semble ralentie. “L’enfant était en pleine santé et n’avait jamais été malade avant de se rendre chez cette gardienne. Dès son premier jour, le 5 septembre 2017, il est rentré fatigué, semblait sous-alimenté et déshydraté. Le 13 septembre, sa maman a relevé un hématome sur la tempe droite. La gardienne n’a pas donné d’explication, si ce n’est qu’il était sans doute tombé quand elle avait le dos tourné. Et le 27 septembre, c'était l’horreur. Les parents ont été prévenus par SMS : “L’enfant ne va pas bien””.

De son côté, le parquet de Namur, requiert à l’encontre de la prévenue une peine de 2 ans de prison, sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire, et une interdiction de travailler avec des jeunes enfants.

L’avocate de la prévenue plaide l’acquittement de celle-ci au bénéfice du doute, rappelant que l’ONE n’a jamais fait de remarque à sa cliente, que tous les autres parents étaient extrêmement satisfaits de son travail, qu’un doute peut subsister quant au test réalisé avec le polygraphe et que les parents ou grands-parents de l’enfant pourraient être ceux qui l’ont secoué.

Jugement le 24 mars.