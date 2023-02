Le prévenu était le chauffeur du bus qui amenait les victimes dans leur institution pour personnes handicapées. Le 11 janvier 2019, après avoir quitté son poste de conduite, prétextant qu’il était en avance, le prévenu a embrassé de force une jeune fille de 19 ans porteuse d’un handicap mental, lui a mis la main sur le sexe et lui a proposé de lui montrer ses parties génitales tout en lui demandant de garder le silence par rapport à ces faits. Il harcelait la victime depuis près d’un an, selon la convoyeuse, lui touchant les cuisses, tirant sur sa mallette ou lui jetant des regards équivoques dans le rétroviseur.

Les 4 et 8 mars 2019, il a touché la poitrine d’une mineure âgée de 15 ans au moment des faits, porteuse d’un handicap physique. Il lui aurait palpé la poitrine “pour rire” et, lors de la seconde scène, lui aurait pincé les seins “pour rigoler”.

Alors que durant l’enquête il avait reconnu certains faits en les minimisant, le prévenu les a niés ce vendredi devant le tribunal.

Le père de la jeune fille de 19 ans réclame un euro symbolique, sa fille, constituée partie civile, réclame 500 euros.

Le parquet de Namur s’étonne que le conducteur, aujourd’hui pensionné, ait poursuivi son activité de chauffeur de bus après le dévoilement des faits et souligne qu’il ressort de l’analyse psychologique du prévenu qu’un risque de récidive élevé existe dans son chef. L’unité de psychopathologie légale relève chez lui une certaine perversité, un manque d’empathie et suggère le concernant un suivi psychologique et une interdiction de fréquenter des mineurs. Une peine de prison de 3 ans est requise, tout comme l’interdiction de participer à des activités en présence de mineurs.

Au vu du changement de version du prévenu, son avocat laisse les faits à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les faits impliquant la majeure. Il plaide l’acquittement pour ceux concernant la mineure, estimant qu’ils ne sont pas établis à suffisance.

Jugement le 24 mars.