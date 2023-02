Plan de circulation à Sombreffe et Ligny: les riverains consultés

Pour ces derniers, cette nouvelle organisation de la mobilité cause plus d’embarras de circulation qu’autre chose. Les Sombreffois et Lignards pointent également le manque de transparence et de communication de l’administration communale et des élus. Les réactions sur les réseaux sociaux ont surgi aussi rapidement que des champignons après une averse. C’est dans ce cadre que Valérie Thaens, conseillère communale Écolo, a relayé ces inquiétudes à l’occasion d’une question orale lors du dernier conseil communal. Elle pointe d’abord un point positif: "Notre Commune souhaite sécuriser et fluidifier certaines voiries jugées problématiques. C’est une bonne initiative d’autant qu’elle est accompagnée de l’idée d’organiser un partage plus équitable de la voirie et du parcage."

"Il ne répond pas aux attentes"

Mais elle constate néanmoins que "Le nouveau plan de circulation décidé fin 2022 et mis en œuvre à l’essai, à Ligny comme à Sombreffe, pose toutefois certaines questions. En effet, sur certaines voiries, le dispositif mis en œuvre ne semble pas répondre aux attentes et objectifs visés. La circulation y est rendue parfois plus problématique à certains endroits: dépassement difficile et report de trafic sur des portions de trottoir. Le stationnement des véhicules de certains riverains est largement diminué et un mouvement de contestation et de mécontentement est observé dans les rues impactées."

La conseillère communale s’est aussi étonné que les comptes rendus et procès-verbaux des réunions et discussions menées en interne entre la Commune et la zone de police ne soient pas disponibles puisqu’ils n’ont pas été rédigés. La raison, selon le collège: l’administration communale de Sombreffe n’a pas une pléthore de personnel et donc, les PV ne sont pas systématiquement pris en charge.

Valérie Thaens souhaite également connaître de manière plus précise la méthodologie d’élaboration appliquée, ainsi que la liste des services et structures ayant participé à ce projet. Enfin, elle a interrogé les élus concernant la façon dont ils comptent prendre en compte l’avis des citoyens.

L’avis des riverains sera demandé

La majorité a indiqué ne pas avoir attendu les questions de la conseillère communale pour réagir. Pierre Mauyen, 1er échevin, a rencontré des habitants des rues Gaie (Ligny) et Fiévet (Sombreffe) pour écouter leurs objections et suggestions. Le collège a décidé d’envoyer un courrier à l’ensemble des habitants concernés par ce nouveau plan de circulation dans la semaine du 27 février. "Nous avons décidé d’anticiper le bilan initialement prévu après six mois, a déclaré ce mardi Pierre Mauyen, bourgmestre faisant fonction. Tous les riverains des rues concernées par ce nouveau plan de circulation vont recevoir un courrier avec une série de questions. Chacun aura la possibilité de s’exprimer, de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc pas de questions fermées, mais bien des questions ouvertes pour que chacun puisse s’exprimer dans les quinze jours de l’envoi." Une décision qui devrait réjouir celles et ceux qui pointaient le manque de transparence et de communication.