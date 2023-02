BEP Expansion Économique : 39 terrains vendus et 127 millions d’investissements en 2022

Comme chaque année à cette période, BEP Expansion Économique, l’opérateur qui aménage et équipe les parcs d’activité en Province de Namur, a dressé son bilan de la dernière année écoulée en matière d’immobilier d’entreprise. “2020 a été meilleure que 2019, 2021 meilleure que 2020 et 2022 est encore meilleure que 2021, même s’il y a une certaine stabilisation. Le Wallon a toujours la volonté de faire tourner l’économie”, se réjouit le président de BEP Expansion, Jean-Marie Cheffert. Et ce malgré la crise Covid et la guerre en Ukraine.