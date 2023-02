Permis refusé pour le lotissement de Waret-la-Chaussée

Les Waretois n’en veulent pas, et visiblement le collège communal non plus. Les autorités éghezéennes ont statué contre l’octroi d’un permis d’urbanisme au promoteur Zest RED. La société...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous