Sept mois de travaux entre Spy et Les Isnes

Concrètement, ces travaux consisteront à:

– rénover les revêtements entre le carrefour Saussin et le rond-point Didi, soit sur 3,2 km ;

– réhabiliter en profondeur la nationale dans la traversée des Isnes ;

– aménager une nouvelle piste cyclo-piétonne reliant le rond-point Didi et le village des Isnes ;

– créer des trottoirs à hauteur de la traversée du village des Isnes.

Du lundi 6 mars au lundi 2 octobre (sous réserve de conditions météorologiques adéquates), la N912 sera dès lors fermée à la circulation entre les deux carrefours. Les usagers seront invités à emprunter l’E42 via les échangeurs n°13 "Spy" et n°12 "Gembloux", et la N4.

Ce chantier représente un budget de près de 2,12 millions € HTVA financé par la Sofico, maitre d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maitre d’œuvre.

C’est la société Willemen Infra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.

Un autre chantier, dès ce mercredi

Rappelons qu’un autre chantier affecte le trafic sur la N4 à partir de ce mercredi 1er mars jusqu’au moins le 20 mars, cette fois entre le carrefour Didi et Beuzet. Il concerne la réfection du revêtement. La circulation est ramenée sur une seule voie en direction de Gembloux avec une vitesse maximale réduite à 50 km/h.

En direction de Namur, la circulation est impossible. Les usagers sont invités à suivre la déviation via le giratoire N4-N29, dit le giratoire «des trois clés», puis la N29 et la N93 afin d’emprunter l’E42 via l’échangeur no 13 «Spy». en direction de Daussoulx.