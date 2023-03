La structure restera en place et sera entourée de barrières Nadar et de rubalise pour des raisons de sécurité.

Cette œuvre emblématique du parcours Sculpture dans la Ville en 2019 a été achetée par la Ville dans le but à la fois de servir de mobilier urbain et d’animer l’espace public en tant qu’œuvre d’art. Deux ans après son installation au Port de Plaisance à Jambes, il a été restauré pour être définitivement posé au Square de la Francophonie, à proximité de l’Enjambée et de la Villa Balat.