De tous nouveaux locaux pour l’Unité d’hospitalisation psychiatrique du CHRSM

Ce service de psychiatrie s’étend désormais sur une superficie de 1.067m². Près de 200m² supplémentaires que le précédent. La capacité d’accueil n’a pas changé : 30 lits répartis dans 13 chambres doubles et 4 individuelles.

Le confort, les conditions de travail et la sécurité ont par contre considérablement augmenté (Ndlr : l’ancien service, basé dans une autre aile depuis près de 60 ans, n’avait jamais connu la moindre rénovation). Le résultat d’un processus de co-construction mené entre le personnel, la direction et les patients qui ont également été sondés. “Nous disposons désormais d’un bel outil pour la prise en charge des patients et un cadre de travail adapté à la nature de notre profession”, explique le Dr Bage, médecin en chef.

Les chambre, dotées d'une nouvelle literie, disposent chacune une douche et une télé. ©Monmart

En plus des 17 chambres chacune dotées d’une nouvelle literie, d’une télévision et d’une douche (ce qui n’était pas le cas avant), ce nouveau service de psychiatrie dispose de plusieurs espaces modulables en fonction des activités à réaliser, d’une terrasse sécurisée, d’une cuisine communautaire ou encore d’une salle destinée aux activités sportives. Des “niches” avec banquette conçues pour instaurer une ambiance rassurante ont été aménagées dans le couloir menant aux différentes chambres.

Le bureau du personnel est quant à lui entièrement vitré afin de maintenir un maximum de lien avec les patients. Tout a été pensé et réalisé afin que ceux-ci se sentent comme chez eux. Le CHRSM évoque d’ailleurs à ce sujet une “qualité quasi-hôtelière. ”

”En permanence à 80 à 90 % d’occupation”

Ce projet, d’un coût total de 2.660.708€, a été rendu possible grâce à un subside de 2.183.408 € octroyé par le gouvernement wallon. Une nécessité quand on sait que cette unité d’hospitalisation affiche régulièrement complet. “Nous sommes en permanence à un taux d’occupation de 80/90 %. En moyenne, les patients viennent pour des séjours de trois semaines. Il s’agit d’un service ouvert : certains vont se promener, au cinéma ou encore réaliser des démarches administratives”, explique Caroline Henrard, infirmière chef de services.

Les profils des patients sont variés. “Nous avons beaucoup de personnes souffrant d’assuétude(s) ou de dépression, des gens en burn-out ou en décrochage avec leur vie familiale. On accueille aussi des personnes avec une pathologie psychologique plus lourde. On évite cependant d’accueillir trop de profils identiques pour éviter que des groupes se créent au sein du service”, poursuit l’infirmière. Celle-ci plaide logiquement pour une déstigmatisation de cette patientèle. Car n’importe qui, du jour au lendemain, pourrait être amené à fréquenter un tel service.