La Belgique était son rêve, il est condamné à un an et un mois de prison pour des vols et son séjour illégal

Ce prévenu en séjour illégal a quitté le Maroc et a traversé l’Europe avant d’arriver il y a 13 mois en Belgique. Son avocate, Me Pretto, confiait, lors de l’audience du 2 février : “C’était son grand rêve, on lui avait dit qu’il trouverait du travail et pourrait fonder une famille. Aujourd’hui, il se trouve dans une situation terrible”. Sans domicile, notre voyageur a commencé à consommer de l’alcool et de la drogue. Pour subvenir à ses besoins, il a volé. Et a été condamné le 30 juin dernier à Liège à une peine de 15 mois de prison pour vol avec violence et tentative de vol.