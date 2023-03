Un SDF avait frappé sa compagne dans leur tente : une peine de travail de 100 heures

Lionel a été placé sous mandat d’arrêt le 24 septembre dernier. 20 jours auparavant, il avait giflé son amie et l’avait poussée dans des ronces. Le 21 septembre, c’est une déferlante de coups qui s’est abattue sur la victime. Ses lunettes ont été brisées, il lui a tiré les cheveux et lui a donné des coups sur tout le corps (elle portait des marques au visage, aux épaules, aux avant-bras), lui interdisant de sortir de la tente avant le matin et lui “confisquant” divers effets personnels. Elle a été s’en plaindre à la police.

”Nous nous sommes disputés, il y a eu une bagarre. J’en suis désolé et je voudrais m’excuser, mais je ne l’ai pas revue depuis”, confiait le 2 février celui qui souffre d’un trouble de l’attention, d’hyperactivité et peut parfois se montrer très impulsif. Le substitut Mascart réclamait à son encontre une peine de prison de 8 mois assortie d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive de 4 mois déjà effectuée.

Me Comps sollicitait une peine de travail pour son client.

Ce jeudi, le prévenu a été condamné à une peine de travail de 100 heures et à une amende de 100 euros assortie d’un sursis.