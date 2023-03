Le substitut Marganne explique : “Il était de retour de congé pénitentiaire après avoir été condamné pour faits de mœurs. Les gardiens l’ont trouvé nerveux au moment de réintégrer la prison. Il a refusé la mise à nu et la drogue a été retrouvée sur lui, emballée dans de la cellophane. Il avait été contacté lors de sa sortie pour qu’on lui remette les stupéfiants, à la demande de plusieurs détenus. Il avait par le passé déjà été condamné pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il avait d’abord déclaré qu’une partie de la drogue était destinée à sa consommation personnelle.” Une peine de 2 ans de prison et 1 000 euros d’amende sont requis.

Me Somers plaide une peine de travail ou un sursis probatoire pour son client. “Les détenus condamnés pour faits de moeurs ont la vie dure en prison. On lui a dit qu’on savait où il habitait, il a eu peur pour sa compagne et s’est exécuté car on l’avait poussé à bout.”

Jugement le 31 mars.