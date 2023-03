Sambreville : 6 mois de prison avec sursis pour avoir frappé son voisin avec un cric

Les esprits se sont échauffés à Sambreville le 14 mai 2021. A la base du différend qui a entraîné cette scène de coups avec incapacité ? Une relation entre le fils de l’un des protagonistes et la femme du second. L’avocate de la partie civile déclarait le 3 février dernier : “Pour un regard qu’il a estimé provoquant de la part de mon client, le prévenu a frappé celui-ci à 2 reprises avec une clé à douille, un objet de plus de 30 centimètres. Gratuitement. Un certificat médical dressé le 14 mai évoque des lésions et contusions à l’abdomen. Mon client s’est retrouvé en incapacité jusqu’à 21 mai.”