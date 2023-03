Grève des femmes à Namur ce 8 mars

Marie-Astrid Lissoir indique : “Ce 8 mars, des milliers de femmes et genres minorisés se mobilisent dans le pays, à Namur et dans le monde entier pour dire “Ensemble soyons puissant·e·s, solidaires, entendu·e·s et luttons pour nos droits !” Nous sommes actuellement dans un contexte de crise sociale, énergétique, économique, climatique et politique sans précédent. Ces crises qui affectent particulièrement les femmes, les minorités de genre, les étudiant·es, les mamans solos, les personnes racisées, migrantes ou porteuses de handicap nous obligent à nous unir. Nous portons un combat qui n’a pas de frontières ! Nous sommes solidaires avec toutes les femmes*du monde entier. On reprend l’outil historique de lutte qu’est la grève dans un contexte de mobilisation féministe internationale pour visibiliser le rôle important que joue le travail des femmes* dans le fonctionnement de la société. Le 8 mars, nous faisons la grève du travail salarié, du travail scolaire, du travail domestique et de la consommation. “Mobilisons-nous entre collègues, voisin·e·s, ami·e·s, militant·e·s.” Nous attendons plus de 500 personnes.”

Infos pratiques : accueil du public le mercredi 8 mars dès 15h30 sur la place d’Armes (lectures et chants féministes, maquillage…) avec un départ pour un parcours militant dans la ville à partir de 16h30. Vers 18h30 arrivée au Parc Louise Marie, point de chute de la marche pour toutes les personnes qui n’auront pas pu nous rejoindre avant. Une interprète en langue des signes (LSFB) sera présente pour signer nos prises de parole et activité.

Page facebook du collectif : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535390412 sur laquelle se trouvent toutes les précisions sur notre action du 8 mars ainsi que notre appel à la grève, cosigné avec plusieurs associations ou collectifs féministes de la région.s avec le public.