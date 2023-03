Skatepark itinérant : un projet qui roule

Près de deux ans plus tard, ce projet de skatepark itinérant a pris de l’ampleur grâce à l’engouement qu’il a suscité. “On est passé de cinq à dix modules, dont sept que j’ai faits moi-même. J’ai également trois modules pliables professionnels mais que je ne sors pas à chaque fois car ils ne sont pas toujours adaptés à nos activités”, explique Pierre Magnien. Avec l’aide de son père, l’Anhétois a par ailleurs conçu une table de skate sur remorque, stabilisée à l’aide de quatre pieds élévateurs. “En 18 minutes, tout est déplié”, assure-t-il.

Lorsqu’il s’est lancé, ce diplômé en éducation physique accueillait des jeunes skateurs et/ou trottiriders une fois par semaine sur la place communale d’Anhée. Il a ensuite multiplié les essais sur d’autres places publiques. Désormais, il travaille essentiellement en partenariat avec des maisons des jeunes, des AMO (Ndlr : aide en milieu ouvert dans le but de favoriser l’épanouissement des jeunes dans leur vie de tous les jours) où les communes désireuses d’accueillir ses modules sur leur territoire. “L’activité a démarré très timidement mais l’été dernier, j’ai animé 580 jeunes un peu partout en province de Namur. Cet hiver, la commune de Profondeville a mis à disposition un entrepôt communal pour animer les jeunes durant six dates pendant l’hiver. Tout était complet”, se réjouit Pierre Magnien dont l’agenda pour les mois à venir est déjà bien complet. Il sera notamment présent à Aische, Dinant, Mettet, Erpent, Boneffe, Leuze, Dinant, etc. et au Squat Festival, à Namur. Lors de certaines sessions, l’Anhétois est aidé par un jeune pratiquant de 16 ans qu’il forme et depuis peu par un éducateur spécialisé.

Son activité est par ailleurs désormais reprise sous le statut d’asbl (Skatepark on the road – Skatepark mobile), question d’assurances, de subsides dans le cadre de son développement et de sérieux vis-à-vis de ses partenaires.