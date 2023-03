Une campagne de dépistage du cancer colorectal à l’hôpital Saint-Luc de Bouge

Concrètement, pendant trois jours, un ensemble d’activités est prévu dans le hall de la clinique. Un stand d’information sera animé par les équipes d’oncologie et de gastro-entérologie. Au programme : sensibilisation des patients au risque du cancer du côlon et tests de dépistage proposés aux patients de plus de 50 ans avec la possibilité de s’inscrire directement en ligne afin de recevoir un kit de dépistage chez soi.

Un côlon géant gonflable sera présent sur place : “Promenez-vous dans votre côlon et découvrez les diverses pathologies. Cet outil ludique permet de découvrir l’intestin de l’intérieur et d’informer les patients, visiteurs et l’ensemble du personnel sur l’évolution du cancer du côlon et l’utilité d’un programme de dépistage.”

Un voyage virtuel dans votre intestin sera également proposé : “Enfilez des lunettes de réalité virtuelle et partez à l’aventure dans votre intestin pour un voyage fascinant.”

”Afin d’impliquer les acteurs de première ligne dans cette démarche d’éducation à la santé un courrier a également été envoyé à destination des médecins généralistes et spécialistes de la région. Ce sont, en effet, les médecins traitants qui reçoivent les résultats des tests de leurs patients. Vous trouverez, en pièce jointe, l’affiche relative à la campagne.”

La Clinique Saint-Luc Bouge, est un des leaders en Wallonie en termes de nombre d’interventions pour le cancer du côlon et du rectum (cf “registre national du cancer du rectum” PROCARE). La Clinique désire poursuivre cette dynamique en tant que centre de référence médico-chirurgical de dépistage du cancer du côlon.