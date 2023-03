Deux frères poursuivis pour trafic de cannabis : “C’est à Dinant que tout a commencé”

Entre juin 2016 et janvier 2017, ces deux individus ont vendu du cannabis à Dinant. Ils ont reconnu le trafic lors d’une perquisition menée à leur domicile, dans le cadre d’un dossier de braquage dans lequel l’un d’eux était impliqué. “On s’est retrouvés à la rue lorsque notre maman a perdu son logement mais on a eu la chance d’être hébergés chez nos grands-parents, ici à Dinant. À partir de ce moment, ça a été la dégringolade pour nous. On faisait n’importe quoi. Je ne dis pas que c’est à cause de la Ville de Dinant, mais c’est ici que tout a commencé. Avant cela, on a vécu pendant 15 ans dans une cité de Charleroi et on n’avait jamais eu aucun problème”, explique un des prévenus.

Depuis, tous deux sont repartis vivre dans leur région d’origine. Ils ont refait leur vie et ont mis un terme aux conneries qu’ils commettaient.

Le parquet de Namur estime l’actif illégal engrangé par leur trafic à 8.640€. De là à confisquer cette somme vu le temps écoulé depuis ? Il s’en remet au tribunal à ce sujet. Jugement le 4 avril.