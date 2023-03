"De mai à août 2023, les installations d’éclairage de plusieurs implantations intérieures et extérieures feront l’objet d’un « relamping » et bénéficieront d’ampoules dites LED. A la clé : une réduction entre 50 et 70% des consommations énergétiques et une pratique sportive améliorée pour des milliers de pratiquant.e.s. Depuis la mise en place du plan de relance boosté par les subsides « PIV », ce type de projet continue de se réaliser grâce au Département des Bâtiments, en collaboration avec l’Echevine des Sports, Charlotte Bazelaire. Quoi qu’il en soit, les nouveaux dossiers cités plus haut vont concerner, à terme, des centaines d’équipes et clubs sportifs, avec des éclairages adaptés et validés par les diverses Fédérations sportives belges, quant aux différentes normes imposées. Ces projets se concrétisent rapidement, à présent dans les bâtiments sportifs, grâce au plan de relance implusé par la Région wallonne et concrétisé via les subsides « PIV »."

Voici un rappel des dossiers déjà validés par le Collège et/ou le Conseil communal :

Le remplacement de l’éclairage du terrain de foot de Belgrade attribué pour un montant de 42.900 euros TVAC et une durée de 20 jours de travaux. Cela concerne notammnent le Sporting Salzinnes de Namur.

Le remplacement de l’éclairage intérieur du Centre Namurois des Sports attribué pour un montant de 153.374 euros TVAC et une durée de 35 jours de travaux. Au profit, entre autres, du Badminton Club Namur et de la Tabora Tennis Academy ;

Le remplacement de l’éclairage intérieur du Hall de Bouge attribué pour un montant de 52.385 euros TVAC et une durée de 15 jours de travaux. Au bénéfice du Namur Volley, du Royal Club Bouge La Bruyère (basket), ou encore du Royal Bouge TT (tennis de table).

Le remplacement de l’éclairage intérieur du Hall Octave Henry attribué pour un montant de 222.049 euros TVAC et une durée de 25 jours de travaux. Un atout dans la manche du Basket Namur Capital.

Le remplacement de l’éclairage intérieur du centre sportif de Plomcot attribué pour un montant de 42.293 euros TVAC et une durée de 15 jours de travaux. Au profit des divers utilisateurs des lieux.

Le remplacement de l’éclairage intérieur du Champ Ha attribué pour un montant de 59.000 euros TVAC et une durée de 15 jours de travaux. Ce qui concerne, à titre d’exemple, le Basket Club Malonne et le TT Malonne.

Le remplacement de l’éclairage du terrain de foot du Champ Ha estimé à 123.000 euros TVAC et pour une durée de 40 jours de travaux. Ce qui représente un bel effort pour le FC Malonne 2000, notamment.

"Soit un investissement total approchant les 700.000 euros au profit des sportifs et sportives ! En ce qui concerne la date de début de ces chantiers, la plupart des travaux énoncés ci-dessus devraient se dérouler hors saison sportive, entre mai et juin 2023, pour se terminer, au plus tard, en septembre."