Liernu: la grand-route des nids-de-poule (vidéo)

Face à cette incroyable collection de nids-de-poule, le bourgmestre éghezéen a décidé de sortir de sa coquille. "Il ne se passe pas une semaine sans qu’une plainte n’aboutisse à l’administration. Il y a trois jours, un automobiliste y a endommagé deux pneus", déplore Rudy Delhaise. "C’est devenu tellement fréquent que j’ai désormais un courrier type, avec la procédure à suivre auprès du SPW (Service Public de Wallonie) pour obtenir un dédommagement." La situation n’est pas neuve et c’est bien ce qui désespère les autorités locales. Le bourgmestre produit ainsi un courrier du 29 janvier 2020 dans lequel il fait part au ministre régional Philippe Henry d’un "problème d’adhérence manifeste" sur ce tronçon à réaménager.

En 2021, en lettres grasses, l’Éghezéen souligne désormais la "dangerosité" de cette portion où "croiser un camion est devenu stressant". Rebelote dans une lettre officielle du 7 mars 2022. "Police, SPW… Tous les intervenants sont d’accord pour reconnaître la vétusté de la chaussée mais aussi sa dangerosité", insiste Rudy Delhaise. "Le SPW a déjà constaté que la situation empirait et les services ont réalisé une liste des travaux à faire, avec une estimation. Ils ont fait leur boulot. Mais ça ne suit pas du côté du ministre." Et ça ne réagira pas plus suite à un dernier courrier en novembre dernier ou une rencontre informelle, il y a trois semaines.

Une trentaine de bus par jour

"On a déjà pris les mesures qu’on pouvait comme celle de réduire la vitesse de 90 à 50km/h sur cette route pas mal fréquentée et d’installer la signalisation adéquate pour avertir des dangers", détaille Rudy Delhaise. "Mais si ça ne bouge pas, il faudra aller plus loin. Pour des raisons de sécurité, on pourrait même fermer cette voirie régionale. Mais l’impact serait vraiment très lourd pour les automobilistes mais aussi les services du TEC. Une trentaine de bus empruntent chaque jour la N912b, avec, à bord, de nombreux élèves et étudiants. On veut aussi éviter de leur compliquer la vie."

Il n’y a pas trente-six manières de sortir de cette ornière: dégager un budget et lancer le chantier. Contactés hier, les services du ministre Henry ont finalement réagi. "Nous sommes conscients de l’état de la route. Le budget des travaux serait de 1,2 million€ TVAC. Selon les disponibilités budgétaires, il pourrait être engagé en 2024." Nul doute qu’à Éghezée, certains feront le maximum pour que cette dernière phrase ne soit plus conjuguée au conditionnel.

D’autres attentes « régionales »

Carrefour Numa, sorties de l’E411, traversée d’Eghezée… D’autres investissements régionaux sont attendus depuis longtemps.

Sur les 400 kilomètres de routes qui sillonnent la commune d’Éghezée, 72 sont gérés par la Région wallonne. «Et nous sommes en attente sur pas mal de dossiers», souffle le bourgmestre Rudy Delhaise.

Une série de réalisations ont déjà été annoncées mais aucun coup de pelleteuse n’a encore été donné. C’est le cas pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour «Numa», au croisement de la route des Six Frères et de la route de La Bruyère, deux voiries régionales. «C’est l’un des points noirs que l’on voudrait bien gommer», détaille le bourgmestre éghezéen. Dans le même coin, des aménagements ont été annoncés pour des accès et sorties plus sécurisés de l’E411, à la sortie 12, à Saint-Germain. En parallèle, on a évoqué la réalisation d’un parking de covoiturage, à quelques centaines de mètres, sur le site anciennement occupé par une friterie. Là aussi, les Éghezéens attendent.

«On a également bien avancé, aussi sur fonds communaux, dans les études pour la traversée du centre d’Éghezée, chaussée de Louvain. Il y a également des attentes pour la traversée de Noville-sur-Mehaigne, toujours sur la chaussée de Louvain. Mais là aussi, on attend», se désespère Rudy Delhaise. Là aussi, un élément de réponse, ou un début de calendrier, a été donné par le cabinet Henry. Pour l’aménagement de la traversée du centre d’Éghezée, on évoque ainsi un budget d’un million et demi d’euros, avec un engagement programmé en 2025.