Namur: un an de travaux pour rendre le quartier de la gare plus attractif

La Ville de Namur et ses partenaires ont présenté mercredi matin le futur chantier de la place de la Station et du boulevard Mélot. Il débutera lundi 13 mars. Les trottoirs seront élargis et la voirie rétrécie. Pas moins de 50 luminaires et 42 projecteurs seront implantés. Du mobilier urbain sera placé et la végétalisation sera accrue. "Après avoir revitalisé le sud de la Corbeille (le Delta, l'Enjambée, la Confluence, la Place Maurice Servais et le téléphérique), tout l'enjeu est de faire de même au nord", a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot. "La friche de l'ancienne poste a été transformée en espace de bureaux et un hôtel est en cours de finalisation. Ici, c'est une étape supplémentaire qui va se concrétiser. C'est d'autant plus important de rendre le quartier plus convivial et apaisé que chaque année, Namur dispute avec Ottignies la première place de la gare la plus fréquentée de Wallonie", a-t-il ajouté.

Le coût total des travaux s'élève à 4.418.301 euros. La Ville prendra à sa charge 2.441.897 euros, financés à hauteur de 80% par la PIV (Politique Intégrée de la Ville, plan régional visant à redynamiser l'économie locale) et 20% sont financés par l'emprunt. Le solde est à la charge de la SOFICO (Société de financement complémentaire des infrastructures wallonnes).

Les travaux dureront 340 jours calendrier et impacteront la mobilité. Le boulevard du Nord sera mis en sens unique, à partir du boulevard de Merckem vers le rond-point de Bomel, L'accès à la place de la Station sera interdit aux voitures via la rue Godefroid. Des quais provisoires pour les TEC seront installés rue Godefroid et Boulevard du Nord.