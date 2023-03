Premières neiges, premiers soucis autour de Philippeville: voiture sur le toit, camion sur le bas-côté et côte de Franchimont impraticable

C’était le cas la sur la route entre le rond-point de l’avion à Vodecée et Florennes. Sur cette longue ligne droite enneigée, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui s’est retrouvée sur le toit.

Entre Surice et la route Charlemagne, et plus précisément, entre Lautenne et le Bunker, c’est un camion qui a glissé sur la neige et qui s’est immobilisé partiellement dans le bas-côté sans pouvoir reprendre place sur la chaussée.

La route était complètement obstruée, obligeant les automobilistes à faire le détour via Surice et Romedenne, la grande côte de Franchimont étant encore impraticable à cette heure.

Dans les deux cas, on ne déplore heureusement pas de blessé.